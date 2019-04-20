Вашингтон, 20 апреля, 2019, 08:38 — ИА Регнум. Эксперты из девяти агентств гражданской авиации разных стран примут участие в работе американской комиссии по обзору автоматизированной системы управления полётом самолёта Boeing 737 MAX. Об этом сообщает пресс-служба Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

(сс) Nathan Coats Boeing 737 MAX

Ранее в FAA объявили о создании специальной комиссии, которая должна будет оценить модернизацию системы автоматизированного управления, использующейся на самолётах Boeing 737 MAX. Помимо экспертов FAA и NASA в состав комиссии войдут представители агентств гражданской авиации Австралии, Бразилии, Канады, Китая, Евросоюза, Японии, Индонезии, Сингапура и Объединённых Арабских Эмиратов.

Эксперты должны будут определить соответствие автоматизированной системы управления полётом всем требуемым правилам. Работа комиссии будет продолжаться 90 дней, первая встреча запланирована на 29 апреля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 апреля генеральный директор корпорации Boeing Деннис Меленбергзаявил, что система коррекции маневрирования MCAS, использующаяся на самолётах Boeing 737 MAX, дала сбой во время авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии.

Напомним, за последние полгода потерпели крушение два пассажирских самолёта Boeing 737 MАХ 8 — в октябре 2018 года в Индонезии и в марте 2019 года в Эфиопии. После авиакатастрофы в Эфиопии, унесшей жизни 157 человек, полёты Boeing 737 MАХ 8 были запрещены во многих странах.