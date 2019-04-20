Калгари, Канада, 20 апреля, 2019, 08:25 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» нанес поражение команде «Калгари Флеймз» в пятом матче плей-офф первого раунда кубка Стэнли нынешнего сезона.

(сс) Lisa Gansky Габриэль Ландеског в составе хоккейного клуба «Колорадо Э́веланш»

Встреча прошла на льду арены «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и завершилась разгромом хозяев со счетом 5:1.

«Колорадо» вышел вперед в счете уже в первом периоде (2:1). Авторами шайб у гостей стали Габриэль Ландеског (10-я минута) и Микко Рантанен (16-я), на что хозяева смогли ответит только голом Ти Джей Броди (20-я), который в итоге стал единственным.

Затем во втором периоде ворота хозяев дважды удачно поразил форвард Колин Уилсон (27-я, 35-я в большинстве), а на старте третьего (41-я) Мико Рантанен оформил в матче дубль и этим установил окончательный, победный для своего клуба счет.

Отметим, по итогам игры «Колорадо» выиграл в серии первого раунда плей-офф до четырех побед со счетом 4:0. «Калгари», являющийся победителем регулярного чемпионата НХЛ в западной конференции, выбыл из дальнейшей борьбы за Кубок Стэнли, как и чемпион Востока «Тампа Юэй-Лайтинг» и тоже с сухим счетом в серии.