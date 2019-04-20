Бостон, США, 20 апреля, 2019, 07:33 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Лифс» обыграл хоккеистов «Бостон Брюинз» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ.

(сс) Michael Miller Остон Мэттьюз в составе хоккейного клуба «Торонто Мейпл Лифс»

Игра, проходившая на льду бостонской арены «Ти-Ди Гарден», закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Заброшенных шайб пришлось ждать до конца третьего периода, когда на 52-й минуте нападающий гостей Остон Мэттьюз открыл счет в игре. Затем, спустя 2 минуты, его партнер по клубу финский форвард «Торонто» Каспери Капанен удвоил счет, увеличив преимущество своей команды.

«Бостону» в итоге удалось лишь отыграть одну шайбу при игре 6×5, её автором стал чешский нападающий клуба Давид Крейчи.

Российский защитник канадского клуба Никита Зайцев провел на льду 23 минуты 1 секунду и не сделал за это время никаких результативных действий.

Отметим, по итогам этой встречи «Торонто» ведет в серии с «Бостоном» со счетом 3:2. Следующая встреча команд состоится в Торонто 22 апреля.