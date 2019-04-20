Вашингтон, 20 апреля, 2019, 05:34 — ИА Регнум. Подборку необоснованных обвинений во вмешательстве в президентские выборы в Соединённых Штатах в 2016 г. опубликовало российское посольство в США. Доклад содержит 120 страниц.

(сс) dbking Здание Посольства России в США

В российском докладе подчеркивается, что команда американского спецпрокурора Роберта Мюллера подтвердила ложность обвинений России во вмешательстве в президентские выбора в США.

Российская сторона выразила надежду на нормализацию российско-американских отношений и на исправление политического дискурса Штатов. Москва призвала Вашингтон отказаться от обвинений и перенаправить усилия на совместную работу по глобальной безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 апреля заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Вашингтон напрасно затратил столько усилий на поиск доказательств виновности России во вмешательство в американский электоральный процесс.