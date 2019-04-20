Чита, 20 апреля, 2019, 06:23 — ИА Регнум. Пожары, возникшие в Забайкальском крае после накрывшего регион штормового ветра, нанесли ощутимый урон его жителям. Информация о количестве пострадавших от огня людей и уничтоженных зданиях постоянно меняется, но, по данным на утро 20 апреля, известно, что пострадали 17 человек и восемь госпитализированы, передаёт корреспондент ИА REGNUM. По словам заместителя начальника ГУ МЧС по Забайкальскому краю Евгения Вологдина, 108 жителей эвакуированы, из них 83 человека находятся сейчас в пунктах временного размещения.

Цитата из видео ГУ МЧС по Забайкальскому краю Забайкалье в огне: пожар в н.п. Усть Ималка

О том, что происходило во время пожара рассказал на своей странице в Facebook глава Балейского района Сергей Гальченко:

«У нас свой Нотр-Дам! 19 апреля станет чёрной датой в моей памяти. Загорелся сегодня весь район, город, села. Шквальный, ураганный ветер ломал деревья, столбы электропередач и распространял огонь на сотни метров в считанные секунды <…> Есть люди, которые понесли потери от пожаров домов в селе Унда: 14 домов сгорели полностью, 48 человек жили в этих домах».

Тем временем забайкальский Союз добровольцев России объявил о сборе гуманитарной помощи.

«В Усть-Ималке выгорели почти все 60 домов. Из соседней Красной Ималки эвакуируют людей. Огонь охватил также село Унда: из-за пожара там отключился свет, для тушения пожарные и местные жители таскают воду из речки. На данный момент известно о двух пострадавших, госпитализированных в Оловяннинском и Агинском районах. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Для пострадавших принимается помощь в виде продуктов питания первой необходимости, детского питания, консервов, лекарств первой необходимости, тёплой одежды, средств личной гигиены, постельного белья, нового нижнего белья и одноразовой посуды», — сказано в воззвании добровольцев.

Напомним, Забайкальскому краю не удалось избежать серьёзных последствий, связанных с пожарами. Они произошли в сёлах Среднеаргунск, Унда, Хада-Булак, Тысырхой, Чиндант, Чиндагатай, Шара, Шаракан, Усть-Ималка, Бырка, Дылбырхей, посёлке Гарда, городах Балей и Борзя. По словам заместителя начальника ГУ МЧС по Забайкальскому краю Евгения Вологдина, причиной увеличения территории пожаров стали неблагоприятные погодные явления: сильный ветер и резкое увеличение температуры воздуха. При этом водоёмы региона до сих пор находятся подо льдом.