Вашингтон, 20 апреля, 2019, 05:05 — ИА Регнум. Гражданка России Мария Бутина, арестованная в США летом 2018 года по обвинениям в работе иностранным агентом без соответствующей регистрации, попросила суд приговорить ее к ранее отбытому сроку, говорится в материалах суда.

Pavel Starikov Мария Бутина

«Мы призываем приговорить Марию Бутину к сроку, равному ранее отбытому, и отправить ее домой к семье», — цитирует ТАСС просьбу защиты Бутиной.

В документе отмечается, что Бутина уже провела девять месяцев в заключении и раскаивается за свои совершенные действия. Защита российской гражданки также просит суд обратить внимание при вынесении приговора на её сотрудничество со следствием.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте американский Федеральный окружной суд Вашингтона назвал дату оглашения приговора российской гражданке Марии Бутиной. Заседание суда, на котором будет оглашён приговор, назначено на 26 апреля, 12:00 по местному времени (19:00 по московскому).