Мужчина погиб при пожаре в Златоусте
Златоуст, Челябинская область, 20 апреля, 2019, 04:56 — ИА Регнум. В Златоусте Челябинской области произошел пожар, в результате которого погиб мужчина, сообщает «31 канал».
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Пожарный
Сообщается, что возгорание произошло в ночь на 20 апреля в деревянном заброшенном доме на улице Ленина. Пожарным удалось ликвидировать возгорание.
При осмотре места происшествия спасатели обнаружили обгоревшее тело мужчины, его личность устанавливается. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля в селе Мыс Каменный Ямальского района произошел пожар в двухэтажном 16-ти квартирном жилом доме. В результате пожара погибла двухлетняя девочка, еще двое детей получили отравление угарным газом.