Чита, 20 апреля, 2019, 04:30 — ИА Регнум. Несмотря на вовремя обнародованное штормовое предупреждение Забайкальскому краю не удалось избежать серьёзных последствий, связанных с пожарами. Погибших людей нет, но травмы получили девять человек, из них шесть госпитализированы. Один находится в очень тяжёлом состоянии. Огнём уничтожены 107 зданий и сооружений, в том числе — 88 жилых домов. Пострадали (потеряли имущество) 289 человек, из них 39 детей, сообщили сегодня, 20 апреля, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе забайкальского губернатора Александра Осипова.

skeeze Пожар

Кстати сам он сегодня поехал в пострадавшие населённые пункты. Их немало. По состоянию на 8:00 местного времени, речь идёт о 14 территориях в восьми муниципальных районах.

«Пожары произошли в сёлах Среднеаргунск, Унда, Хада-Булак, Тысырхой, Чиндант, Чиндагатай, Шара, Шаракан, Усть-Ималка, Бырка, Дылбырхей, посёлке Гарда, городах Балей, Борзя», — пояснили в забайкальском правительстве.

Там же отметили, что в крае мобилизованы все силы и средства для оказания помощи людям и для дальнейшей борьбы с пожарами, а пунктах временного размещения находится 78 человек, из них 20 детей. Обстановка постоянно уточняется.

По словам Александра Осипова, точных прогнозов по ветру синоптики не дают, но не исключают, что ветреная погода в Забайкалье продержится до 22 апреля. На этот случай привлечены силы и средства МЧС, Забайкалпожспаса, ДПД, Минобороны, МВД и других структур. Выставлено 116 противопожарных постов. Продолжается наращивание сил и средств пожаротушения.

«Ни один забайкалец, пострадавший в результате пожаров, не останется без помощи», — заверил губернатор региона Александр Осипов.

Он также поблагодарил всех, кто занимается организацией помощи погорельцам и призвал всех сохранять лучшие качества: выдержку, хладнокровие, взаимовыручку.

Напомним, пожары в Забайкалье начались в период штормового ветра с порывами до 28 метров в секунду. В регионе введён режим ЧС.