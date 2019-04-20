Вашингтон, 20 апреля, 2019, 04:04 — ИА Регнум. Ряд высказываний про главу Соединенных Штатов Дональда Трампа в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера сфабрикован, заявил американский президент в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Он отметил, что в докладе о «российском вмешательстве» некоторые личности высказались о нем. По словам Трампа, этот документ «написан 18 разгневанными демократами», которые его ненавидят. Эти высказывания «сфабрикованы и абсолютно лживы», отметил Трамп.

Напомним, 18 апреля в США опубликовали отредактированную и полную (в отличие от предыдущей) версию доклада Мюллера. Сделан вывод, что предвыборный штаб Трампа не сотрудничал с Москвой для своей победы на президентских выборах.

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