Брюссель, 20 апреля, 2019, 03:13 — ИА Регнум. Риск выхода Великобритании из состава ЕС без заключения предварительного соглашения об условиях (так называемый жесткий Brexit) сохраняется, несмотря на предоставленную Соединенному Королевству отсрочку до октября 2019 года, заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью газете FUNKE Mediengruppe.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

«Никто не знает, когда закончится Brexit. Это создает большую неопределенность. Существуют опасения, что все равно случится «жесткий Brexit» без договоренностей об условиях», — заявил он.

Юнкер выразил надежду, что предоставленную отсрочку Великобритания потратит с пользой и все же придет к единому мнению насчет соглашения по Brexit.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз продолжит существовать после выхода Великобритании. По его словам, Brexit не станет концом ЕС.