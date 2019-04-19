Флорида-Кис, США, 20 апреля, 2019, 02:05 — ИА Регнум. Капитан рыбацкого судна поймал у побережья американского Флорида-Киз рыбу-меч весом около 340 килограммов, сообщает портал UPI.

(сс) boatguy Рыболовные судна

Капитан судна Ник Станчик заявил, что на поимку рыбы у него ушло около восьми часов. Он добавил, что ему понадобилась помощь еще шестерых человек, чтобы вытащить 340-килограммовую рыбу-меч.

Комиссия по охране рыбы и дикой природы штата Флорида заявила, что предыдущий рекорд по поимке рыбы-меч составляет около 270 килограммов. Таким образом, вероятно, Станчик и его экипаж установили новый рекорд штата.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года житель американского штата Флорида Джон Хаммонд поймал 18-футового тёмного тигрового питона весом около 70 килограмм. Сообщалось, что Хаммонду удалось побить рекорд по программе уничтожения питонов штата, поймав самую крупную змею.