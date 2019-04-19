Брюссель, 20 апреля, 2019, 01:07 — ИА Регнум. Процедура получения шенгенской визы будет упрощена, сообщает сайт Европейской комиссии (ЕК).

Поступившая от ЕК инициатива была одобрена депутатами Европейского парламента (ЕП). Теперь, чтобы получить шенгенскую визу, заявление достаточно отправить в электронном виде.

К тому же запрос на получение краткосрочной визы в страны Европейского союза можно теперь направлять заранее — за полгода, а не за три месяца, как было до сих пор. Для моряков — за девять месяцев.

Кроме того, продлится срок действия многократной визы туристам «с положительной визовой историей». Срок будет постепенно увеличиваться — до года до пяти лет.

Отметим, что ЕП поддержал инициативу ЕК и Совета ЕС об увеличении визового сбора: с 60 до 80 евро, а для стран — участниц соглашения об упрощённом режиме выдачи виз сбор составит 40 евро. Россия входит в число этих стран.

Каждые три года этот параметр будет пересматриваться. Рост сбора будет использован на усиление проверок со стороны служб безопасности информации о заявителях. При этом сбор не нужно будет платить за детей от шести до 18 лет.

Следующей стадией утверждения новых правил станет одобрение со стороны Совета ЕС. В случае положительного решения нововведение начнёт действовать через полгода.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале марта стало известно, что с 2021 года гражданам Соединённых Штатов для въезда в ЕС нужно будет оформлять визы.