В результате природных пожаров в Забайкалье пострадали 17 человек
Чита, 19 апреля, 2019, 23:57 — ИА Регнум. В результате природных пожаров в Забайкальском крае пострадали уже 17 человек, восьмерым из них потребовалась госпитализация. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба МЧС России.
Mchs.gov.ru
Машины скорой помощи и пожарной охраны
На данный момент от природных пожаров в Забайкальском крае пострадали 14 населенных пунктов. В 11 из них возгорания ликвидированы, в оставшихся трех — локализованы.
Из пострадавших населенных пунктов эвакуированы 108 человек.
По данным МЧС, резкое увеличение площади природных пожаров произошло из-за сильного ветра в Забайкалье. Порывы ветра достигают 30 метров в секунду. В регионе резко потеплело, но водоемы остаются подо льдом.