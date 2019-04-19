Киев, 19 апреля, 2019, 23:42 — ИА Регнум. Прошедшие на стадионе дебаты кандидатов содержали в себе «ужасную часть», ставящую под угрозу срыва всю «российскую агрессию», в наличии которой власти Украины пять лет убеждали население страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

Такое заявление сделал 19 апреля журналистам президент Украины Пётр Порошенко, сообщает издание «Украинская правда».

По словам Порошенко, «ужас» заключается в том, что его конкурент по президентским выборам Владимир Зеленский употребил термин «повстанцы ДНР».

«Термин о том, что есть «повстанцы ДНР», означает, что у нас нет России, украинцы бьются сами с собой, что «ДНР» имеет определенный легитимный статус, и на Украине гражданская война», — цитирует издание слова Петра Порошенко.

Исходя из этого, Порошенко обвинил оппонента в том, что он действует в интересах Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля оба кандидата на пост президента Украины приняли участие в предвыборных дебатах на стадионе «Олимпийский». Затем Порошенко отправился продолжать дебаты в телестудию, но Зеленский на вторую часть представления не явился.