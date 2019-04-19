Москва, 19 апреля, 2019, 23:11 — ИА Регнум. Замглавы МИД России, спецпредставитель российского президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов и посол Китайской Народной Республики в Москве Ли Хуэй провели переговоры по вопросам обстановки, складывающейся в Ливии и Судане, сообщает 19 апреля официальный сайт МИД РФ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ливия

В сообщении подчёркивается, что Михаил Богданов и Ли Хуэй выразили готовность сохранять плотное внешнеполитическое взаимодействие по широкому набору вопросов, касающихся взаимных интересов.

Напомним, ранее ситуация в Ливии обсуждалась по телефону главами МИД России и Турции Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу.

Кроме того, 19 апреля президент США Дональд Трамп провёл телефонные переговоры с командующим Ливийской национальной армией маршалом Халифой Хафтаром, заявившем о намерении взять под контроль столицу Ливии Триполи.