Донецк, 19 апреля, 2019, 23:02 — ИА Регнум. В ходе боевых столкновений с украинскими боевиками в Донбассе погибли трое военнослужащих Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщил представитель ДНР Даниил Безсонов.

ИА Красная Весна Нашивка ВС ДНР

По словам Безсонова, две диверсионно-разведывательные группы украинских боевиков численностью 10−12 человек каждая пытались скрытно проникнуть на контролируемую ДНР территорию Донбасса. Проникновение планировалось в районе населенного пункта Октябрь.

Однако вооруженные силы ДНР засекли попытку проникновения и вступили в бой. В результате боестолкновения погибли четверо украинских боевиков, ещё пятеро получили ранения. К сожалению, погибли трое защитников республики.

«К сожалению, в ходе боя трое наших героев отдали свои жизни, выполняя долг по защите республики… Действия украинской стороны направлены на срыв второго тура выборов на пост президента Украины, в ходе которых победа Порошенко маловероятна», — заявил Безсонов.