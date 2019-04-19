Лима, 19 апреля, 2019, 22:59 — ИА Регнум. Покончивший с собой экс-президент Перу Алан Гарсия успел оставить предсмертное письмо. Его текст зачитала на похоронах дочь бывшего главы государства, передаёт 19 апреля El Comercio.

Agenciabrasil.gov.br Алан Гарсия

В послании Гарсия указал, что не был причастен к коррупционным преступлениям, обвинения по которым были выдвинуты в его адрес, и подчеркнул, что у него не было «ни счетов, ни взяток, ни богатства».

Экс-президент также выразил уверенность, что выполнил свои обязательства перед народом Перу и смог «достичь результатов, которых не достигли другие страны или правительства».

«Я оставляю моим детям чувство собственного достоинства, моим коллегам — знак моей гордости. И моё мёртвое тело — как выражение моего презрения к врагам, поскольку я исполнил свою миссию», — говорится в предсмертном письме.

Как передавало ИА REGNUM , бывший президент Перу покончил с собой 17 апреля в своём доме в Лиме, когда к нему прибыли сотрудники полиции для его ареста по делу о коррупции.

Алан Гарсия занимал пост президента Перу дважды: в 1985—1990 и 2006−2011 годах. В 2018 году он стал фигурантом дела «Лава-Жату» — крупного расследования коррупционной деятельности бразильской строительной фирмы Odebrecht.