Киев, 19 апреля, 2019, 22:45 — ИА Регнум. Лидер партии «Гражданская позиция», экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко назвал дебаты между кандидатами на пост президента на НСК «Олимпийский» «соревнованием по плевкам на дальность».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Алле-оп

Об этом политик заявил поздним вечером 19 апреля, комментируя итоги дискуссии между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Все закончилось заплеванным биноклем: системного взгляда в будущее мы не увидели, вообще будущего не увидели», — отмечает Гриценко.

В то же время он отметил важность того, что «это шоу таки состоялось, и хорошо, что без столкновений и потрясений».

«Значит, у нас таки есть свобода. Еще дикая, но свобода», — заявил политик.

Напомним, что в первом туре выборов президента Украины, который состоялся 31 марта 2019 года, Гриценко набрал 6,91% голосов (порядка 1,3 млн человек). Сразу после первого тура он заявил, что не будет поддерживать Петра Порошенко во втором туре:

«За Порошенко, за еще пять лет лжи, коррупции и мародерства — я не проголосую никогда. Порошенко имел шанс, он его опозорил, должен уйти и должен ответить перед законом».

Позже он провел встречу с Владимиром Зеленским и по ее итогам сообщил следующее:

«Готов ли он к должности президента? Нет, не готов, но ответственность осознает, готов прилагать усилия и декларирует намерение опираться на профессионалов… Зеленский в случае избрания президентом не будет терпеть коррупцию и мародерство, не будет «сдавать» Украину Путину, отказываться от курса на вступление в НАТО и ЕС или «унижать» украинский язык».