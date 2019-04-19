Москва, 19 апреля, 2019, 22:16 — ИА Регнум. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что состоявшиеся 19 апреля в Киеве дебаты кандидатов в президенты не повлияют на ход избирательной кампании на Украине.

(сс) ВАДИМ ЧУПРИНА Петр Порошенко

«Впечатление от дебатов на киевском стадионе: между тотальной демагогией и откровенным фарсом. Не думаю, что дебаты переломят ход предвыборной кампании», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

Пушков отметил, что действующий президент Пётр Порошенко в ходе сегодняшнего выступления «был напористее, но не был убедителен». «Похоже на его лебединую песнь — столь же фальшивую, как все его президентство», — добавил он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня на стадионе «Олимпийский» в Киеве состоялись дебаты кандидатов в президенты — актёра и шоумена Владимира Зеленского и действующего главы государства Петра Порошенко.

В предстоящее воскресенье, 21 апреля, на Украине пройдёт второй тур президентских выборов. Согласно последним опросам, рейтинг Зеленский почти в три раза превышает показатель Порошенко.

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