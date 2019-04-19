Самара, 19 апреля, 2019, 22:00 — ИА Регнум. Восьмилетний школьник, который был госпитализирован с симптомами пищевого отравления из санатория «Волжанка», скончался. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Самарской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Мальчик умер в больнице имени Середавина 18 апреля, сказал представитель ведомства изданию «Волга-ньюс».

ИА REGNUM напоминает, 4 апреля мальчик попал в больницу. На момент госпитализации ребенок находился в крайне тяжелом состоянии. После происшествия смена в санатории была закрыта, дети распущены по домам. Ни у одного ребенка аналогичных симптомов выявлено не было.

По данному факту следственное управление СКР по Самарской области 8 апреля начало доследственную проверку.