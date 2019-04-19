Киев, 19 апреля, 2019, 21:47 — ИА Регнум. Модератор дебатов кандидатов в президенты Украины на «Общественном телевидении» Мирослава Барчук объявила об угрозе теракта в момент появления в студии Петра Порошенко.

Угроза

«Нам сообщили, что в зале есть человек, который может совершить террористический акт. Меня просят сказать это в эфире», — заявила телеведущая, предложив присутствующим покинуть зал.

Между тем Пётр Порошенко отказался выходить их студии. Чуть позднее ведущая уточнила, что редакторы проинформировали её о звонке на линию «102» с угрозой теракта и отметили, что «это могло быть покушение на президента».

Пётр Порошенко прибыл на эфир «Общественного» после дебатов с Владимиром Зеленским, которые состоялись на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Оппонент действующего президента отказался от предложения дальнейших дебатов в телеэфире.