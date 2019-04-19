Москва, 19 апреля, 2019, 20:40 — ИА Регнум. Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв прогнозирует пять потерянных лет для Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Население Украины

«Впереди у Украины, судя по всему, ещё пять потерянных лет при любом исходе выборов», — поделился впечатлениями от дебатов Косачёв.

Нового курса не будет, полагает сенатор, «одних наевшихся олигархов, возможно, сменят другие, ещё не наевшиеся»

«Бедная, бедная Украина. Дебаты совершенно пустые и ни о чем. Почему Украине так плохо, не понимает ни один, ни другой. Что будет по другому делать Порошенко в случае победы — ни слова. Что будет делать иначе в случае победы Зеленский — тоже из разряда демагогии, по большому счету», — рассуждает Косачёв в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Киеве прошли дебаты между двумя кандидатами в президенты Украины, Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.