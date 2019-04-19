Киев, 19 апреля, 2019, 20:37 — ИА Регнум. На дебатах на стадионе «Олимпийский» в Киеве кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский задал президенту Петру Порошенко несколько вопросов, которые, по его словам, ему прислали украинцы.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

«Как так получилось, что Украина — самое бедное государство при самом богатом президенте за всю историю. Почему поджигателей магазина «Рошен» нашли за четыре часа, а поджигателей военных складов и машин не могут найти несколько лет? Как вы спите по ночам, почему никто не сидит за Иловайск и Дебальцево? Почему спустя пять лет мы так и не знаем имена убийц на майдане? Петр Алексеевич, пожалуйста, выберите любой вопрос какой вы хотите и ответьте», — предложил Зеленский.

В свою очередь, Порошенко упрекнул Зеленского в «тотальной некомпетентности».

«Достаточно посмотреть на пресс-конференции украинским телеканалам, где на каждый вопрос был предоставлен ответ», — напомнил Порошенко.

При этом он напомнил о том, что Украина защищается от внешнего агрессора.

«У нас оказывается Украина, украинская армия, украинские военные, генералы и верховный главнокомандующий виновны в том, что гибнут украинские люди, что гибнут украинские воины, у нас нет агрессии? По мнению господина Владимира, они просто немного передвинули границу при помощи России. Господин Владимир, если бы вы были на фронте, если бы вы собственными глазами видели, что происходило в Дебальцево, если бы вы встречали наших воинов из Иловайска, если бы вы знали, какую кровь заплатила Украина, чтобы сохранить государство, у вас бы не было таких вопросов», — парировал Порошенко.