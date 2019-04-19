Челябинск, 19 апреля, 2019, 20:36 — ИА Регнум. Врио губернатора Челябинской области: Алексей Текслер 19 апреля представил программу по улучшению в крупнейших городах региона качества атмосферного воздуха. С соответствующим докладом он выступил на первом всероссийском экологическом форуме «Единой России» под названием «Чистая страна», который прошёл в Челябинске.

Иван Шилов ИА REGNUM

На важное мероприятие прибыли порядка 600 человек из всех регионов Российской Федерации. В рамках дискуссионной площадки врио главы Южного Урала назвал главные задачи улучшению на территории области качества атмосферного воздуха.

«В майском указе президента РФ поставлены задачи по снижению нагрузки на атмосферный воздух в 12 городах, в числе которых Челябинск и Магнитогорск, а это миллион восемьсот тысяч граждан. Мы проводим адресную и предметную работу со всеми промышленными предприятиями, которые осуществляют основную экологическую нагрузку. И в своей работе по снижению выбросов мы делаем основной упор не только на совокупном объеме выбросов, но и в направлении самых вредных веществ, которые попадают в атмосферный воздух», — подчеркнул Алексей Текслер.

Он также добавил, что Челябинская область уже готова к началу эксперимента по введению квотирования выбросов вредных веществ в окружающую среду и системы сводных расчётов. Также он выразил уверенность в том, что Южный Урал готов и к достижению целей, которые прописаны в федеральном проекте «Чистый воздух». Этому, в частности, способствует то, что на территории региона созданы комплексные планы по улучшению качества воздуха, которые предусматривают более 80 мероприятий на территории Челябинска и 22 мероприятия в Магнитогорске. Кроме того, в стадии разработки находятся решения по техническому перевооружению промышленных предприятий. Тем из них, которые находятся в городской черте, поставлена задача отказаться от использования в производственном процессе бурого угля. В рамках этой задачи сейчас идёт работа по переводу ТЭЦ-2 на газ. Конечной целью всех этих мероприятий названо соответствие уровня любого из загрязняющих веществ предельно допустимым значениям.

Во всём этом особое место занимает перевод общественного транспорта на газ и развитие электрического транспорта. Уже в 2019 году Челябинск получит новые автобусы на газомоторном топливе и в 2020-м обновление парка продолжится. Также разрабатываются предложения по развитию электротранспорта.