Киев, 19 апреля, 2019, 20:35 — ИА Регнум. «Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский на дебатах был в гораздо более выгодном наступательном положении и смотрелся куда убедительнее, увереннее и сильнее», — заявил украинский политолог и журналист Андрей Манчук.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

По оценке эксперта, Порошенко на дебатах лишь сыпал лживыми пафосными банальностями — «которые, похоже, надоели даже его сторонникам».

«Зеленский говорит о социалке, коррупции, тарифах, нищете, войне, роттердамской схеме, даже о янтаре и вырубке леса. Порошенко: «Путин, Путин, Путин, остановим агрессора». Зеленский в гораздо более выгодном наступательном положении и смотрится куда убедительнее, увереннее, сильнее. Порошенко сыплет лживыми пафосными банальностями, которые, похоже, надоели даже его сторонникам. Просто удивительно, что он ожидал от этих дебатов легкой победы. «Я не ваш оппонент, я — ваш приговор», — сказал сейчас Зеленский после длинного президентского спича на тему «кухарка не может быть верховным главнокомандующим». И это вполне может оказаться правдой», — комментирует Манчук.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе дебатов сегодня, 19 апреля, действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил — он не верит в то, что Зеленский «мечтает сдать Украину России», однако, такая мечта, по словам Порошенко, есть у российского президента Владимира Путина.