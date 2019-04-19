Орел, 25 января, 2022, 10:57 — ИА Регнум. В Орловской области уже 11 муниципалитетов отправили учащихся школ на удалённое обучение. Об этом 25 января сообщили в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

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В настоящее время на удалённый режим работы на период с 24 января по 29 января переведены все школы города Орла, школы Дмитровского и Кромского районов, организации, подведомственные департаменту образования Орловской области, все учреждения дополнительного образования. С 25 по 31 января на дистанционный режим работы переходят также школы Орловского муниципального округа, школы города Мценска, школы Малоархангельского района, школа №3 и гимназия города Болхова, Глазуновская СОШ, Змиевский лицей и Змиевская СОШ, СОШ №1 и №2 поселка Нарышкино, Хотынецкая СОШ.

Пока продолжают работу в штатном режиме учреждения среднего профессионального образования и вузы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Орловской области приняли решение о приостановлении планового приёма в поликлиниках и больницах, в том числе детских.