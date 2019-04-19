Киев, 19 апреля, 2019, 20:24 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Пётр Порошенко в ходе дебатов со своим оппонентом, шоуменом Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский» в центре Киева заявил, что он примет любой выбор граждан Украины, который они сделают 21 апреля.

ЗеПрезидент. youtube.com Владимир Зеленский с супругой

По словам Порошенко, жизнь 21 апреля не закончится, и наступит 22 апреля. Сам он в ходе дебатов всячески призывал украинских граждан отдать ему свои голоса, однако подчеркнул, что примет любой выбор граждан Украины, который они сделают 21 апреля, когда состоится второй тур.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дебаты на стадионе «Олимпийский» состоялись. Кандидаты в президенты Украины эмоционально обвиняли друг друга в различных грехах и практически не отвечали на вопросы по существу. Тем не менее Зеленский был менее голословным и завадал вполне конкретные вопросы, от ответа на которые Порошенко уходил. Сам Зеленский на некоторые вопросы Порошенко ответил вполне конкретно.