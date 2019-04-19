Киев, 19 апреля, 2019, 20:19 — ИА Регнум. Украинские эксперты подводят первые итоги дебатов между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые завершились на стадионе НСК «Олимпийский».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

"По моему скромному мнению, победил Зеленский! Хотя оба оппонента не особо отвечали на поставленные вопросы. Это был больше стёб, чем дебаты», — комментирует политолог Николай Спиридонов.

То, что дебаты оказались в пользу Зеленского, подтверждает и политолог Дмитрий Джангиров.

«Исходя из социологических раскладов: задачей Петра (Порошенко) было перетянуть колеблющихся и часть сторонников Зеленского; задачей Зеленского было сохранить «своих». Порошенко и Зеленский сохранили «своих». Значит, дебаты оказались в пользу Зеленского», — анализирует эксперт.

«Всухую», — кратко комментирует дебаты политолог Алексей Мустафин.

«Зеленский обращался к электорату Порошенко. Порошенко обращался к своему электорату. Поэтому он завтра проиграет выборы», — комментирует экономист Михаил Кухар.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня в 19:00 на НСК «Олимпийский» в Киеве состоялись дебаты кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Мероприятие продолжалось около часа в присутствии 60 тыс. зрителей и 10 тыс. силовиков.