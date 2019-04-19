«Это был больше стёб, чем дебаты, но победил Зеленский»
Киев, 19 апреля, 2019, 20:19 — ИА Регнум. Украинские эксперты подводят первые итоги дебатов между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые завершились на стадионе НСК «Олимпийский».
"По моему скромному мнению, победил Зеленский! Хотя оба оппонента не особо отвечали на поставленные вопросы. Это был больше стёб, чем дебаты», — комментирует политолог Николай Спиридонов.
То, что дебаты оказались в пользу Зеленского, подтверждает и политолог Дмитрий Джангиров.
«Исходя из социологических раскладов: задачей Петра (Порошенко) было перетянуть колеблющихся и часть сторонников Зеленского; задачей Зеленского было сохранить «своих». Порошенко и Зеленский сохранили «своих». Значит, дебаты оказались в пользу Зеленского», — анализирует эксперт.
«Всухую», — кратко комментирует дебаты политолог Алексей Мустафин.
«Зеленский обращался к электорату Порошенко. Порошенко обращался к своему электорату. Поэтому он завтра проиграет выборы», — комментирует экономист Михаил Кухар.
ИА REGNUM напоминает, что сегодня в 19:00 на НСК «Олимпийский» в Киеве состоялись дебаты кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Мероприятие продолжалось около часа в присутствии 60 тыс. зрителей и 10 тыс. силовиков.