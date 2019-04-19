Москва, 19 апреля, 2019, 20:28 — ИА Регнум. Создание наземных путей железнодорожного сообщения в пять раз рентабельнее строительства метрополитена по аналогичным маршрутам. Об этом 19 апреля сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин, выступая на международном саммите лидеров в сфере развития городского транспорта, который прошёл в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выступление Сергея Собянина на международном саммите лидеров в сфере развития городского транспорта

«Почувствовав эффект от развития пригородных электричек мы поняли, что самым эффективным является даже не строительство подземного метрополитена, а создание наземного транспорта. Первый такой проект в виде «Московского центрального кольца» превзошёл все наши ожидания. Мы пошли дальше и создали сквозные диаметры через центр Москвы, надеюсь два таких диаметра в этом году будут запущены», — рассказал Собянин.

Мэр добавил, что МЦК и МЦД — это мегапроекты, которые и по сложности, и по затратам сопоставимы с метрополитеном, но их продолжительность будет в пять раз больше. На вложенный рубль город получит в пять раз больше, чем от метрополитена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из всех возможных вариантов взаимоотношений с перевозчиками московские власти выбрали наиболее жёсткий.