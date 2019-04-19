Киев, 19 апреля, 2019, 20:06 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ходе предвыборных дебатов перечислил достижения, приписываемые себе действующим президентом Петром Порошенко, указав на то, что ни одно из них не является его личной заслугой.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хорошо

«Безвиз, томос, язык, армия — всё, что вы писали на билбордах. Но мне кажется, что почему-то все эти достижения вы приписали только себе, не понимаю почему», — сказал Зеленский.

«Украинский язык был и до вас. Безвиз — это победа и украинских дипломатов, украинской диаспоры», — отметил политик.

При этом получение церковью на Украине томоса об автокефалии Зеленский назвал «победой Филарета». «Он боролся за украинскую церковь ещё до того, как вы стали президентом, и когда вы были прихожанином Московского патриархата», — заявил он.

«А заслуги нашей армии — это прежде всего подвиг украинских воинов, волонтёров, народа», — заключил Зеленский.