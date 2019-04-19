Киев, 19 апреля, 2019, 19:53 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Пётр Порошенко спросил своего оппонента Зеленского, когда он извинится перед Украиной, которую он якобы называл проституткой, а украинских граждан хохлами.

Уильям Чейз. Шут

Порошенко заявил, что Украине нужен мир, необходимо закончить войну так, чтобы российской угрозы никогда не было. Он подчеркнул, что Украина должна закончить войну не «на коленях, ползя» к российскому лидеру Владимиру Путину.

«Каким образом вы называли Украину проституткой, а украинцев хохлами, и когда вы один раз обидели Кадырова и тут же извинились, и когда вы извинитесь перед Украиной?» — спросил Порошенко.

Зеленский ответил, что Порошенко выдергивает его слова из контекста и врёт. Зеленский подчеркнул, что никогда не общался с Кадыровым, а его слова про «стояние на коленях» — он и сейчас готов их повторить: «Я готов встать перед Путиным на колени, только чтобы он не ставил на колени Украину».

«Я и сейчас готов встать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась своего сына с фронта, перед каждым ребенком, который не дождался с фронта своего отца, перед каждой женщиной, которая не дождалась с фронта своего мужа», — сказал Зеленский и встал на колени на сцене.

Порошенко последовал его примеру и так же встал на колени, но спиной к зрителям, и поцеловал украинский флаг.