Москва, 19 апреля, 2019, 19:54 — ИА Регнум. У правительства Москвы нет стратегии по развитию городского транспорта. Об этом 19 апреля сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин, выступая на международном саммите лидеров в сфере развития городского транспорта, который прошёл в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Начну с главного. С того, чтобы раскрыть секрет быстрого решения многих транспортных проблем и развития транспортной системы Москвы. Секрет простой: у нас нет стратегии развития транспорта. Здесь собрались очень уважаемые, важные люди, которые во многом определяют даже развитие цивилизации. Можно подумать, что я перевираю, но какой основной локомотив развития цивилизации? Это большие города, мегаполисы, которые обеспечивают треть валового продукта мира, не за горами времена, когда они будут обеспечивать половину всего прироста мировой экономики. Именно тут сосредоточены интеллект, образование, наиболее профессиональные кадры», — сказал Собянин.

При этом работа центра развития цивилизации и экономики напрямую зависит от транспортной инфраструктуры, уверен мэр Москвы.

«Эти города не будут развиваться, они не будут конкурентными, если они не будут мобильными. И это главная проблема и вызов для всех крупных городов. И здесь собрались люди, которые решают главную проблему этих муравейников, со средоточием десятков миллионов человек», — отметил Собянин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к 2022 году в Москве могут начать работу первые беспилотные такси. Об этом в ходе своего выступления на саммите заявил 19 апреля CEO «Яндекса» Грегори Абовски.