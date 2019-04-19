Киев, 19 апреля, 2019, 19:40 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский в ходе дебатов со своим оппонентом действующим главой государства Петром Порошенко заявил, что он идёт в президенты только на один пятилетний срок, а затем будет другой президент.

Ярослав Бурдовицин Владимир Зеленский в образе Василия Голобородько

Также Зеленский отметил, что он ничего не сделал, чтобы быть у прокурора, а «вам, возможно, придётся с ним встретиться».

Кроме того, Зеленский отметил, что Украину терзают олигархи, и один из них — это олигарх-президент Порошенко. Зеленский подчеркнул, что президент Украины не должен быть олигархом.

Зеленский напомнил, что Порошенко приглашал его работать на украинский «Пятый канал», который принадлежит действующему президенту, чтобы коррумпировать.