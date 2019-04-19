Зеленский — Порошенко: «Я не ваш оппонент, я ваш приговор»
Киев, 19 апреля, 2019, 19:36 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ходе дебатов на стадионе в Киеве назвал ложью утверждения Петра Порошенко о том, что он избегал получения повесток в армию в 2014 году.
«Вы врёте про повестку», — сказал Зеленский, добавив при этом, что «очень много раз был в АТО».
При этом он обратился к Порошенко с вопросом о том, «почему война до сих пор не закончилась». «Вот такой вы главнокомандующий», — констатировал политик.
Зеленский также отметил, что «никогда в жизни не разговаривал с Владимиром Путиным», тогда как Порошенко, по его словам, с 2014 года постоянно имел контакты с российским лидером, как по телефону, так и через Виктора Медведчука.
«Я не ваш оппонент, я ваш приговор», — обратился Зеленский к Порошенко.