Киев, 19 апреля, 2019, 19:36 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ходе дебатов на стадионе в Киеве назвал ложью утверждения Петра Порошенко о том, что он избегал получения повесток в армию в 2014 году.

Цитата из к/ф Слуга народа. реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина Владимир Зеленский в роли президента Василий Голобородько

«Вы врёте про повестку», — сказал Зеленский, добавив при этом, что «очень много раз был в АТО».

При этом он обратился к Порошенко с вопросом о том, «почему война до сих пор не закончилась». «Вот такой вы главнокомандующий», — констатировал политик.

Зеленский также отметил, что «никогда в жизни не разговаривал с Владимиром Путиным», тогда как Порошенко, по его словам, с 2014 года постоянно имел контакты с российским лидером, как по телефону, так и через Виктора Медведчука.

«Я не ваш оппонент, я ваш приговор», — обратился Зеленский к Порошенко.