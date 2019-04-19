Киев, 19 апреля, 2019, 19:33 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский спросил своего оппонента — действующего президента Украины Петра Порошенко про конфеты его фирмы «Рошен». Вопрос был задан сегодня, 19 апреля, на дебатах на стадионе «Олимпийский».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шоколадный король. Порошенко

Зеленский спросил Порошенко:

«Правда ли, что конфеты «Рошен» продаются в Москве? Правда ли, что конфеты «Рошен» есть в пайках ополченцев ДНР и ЛНР? Почему бывший глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева прячется в Лондоне?»

Зеленский предложил людям выбрать вопрос для Порошенко.

Но Порошенко не стал отвечать ни на один вопрос и обвинил Зеленского во лжи.

«Абсолютно всё что говорит Зеленский — враньё и не соответствует действительности», — сказал Порошенко.

Он также подчеркнул, что никто из его друзей якобы никогда не обвинялся в коррупции.

«Ни один из моих друзей не будет иметь отношения к коррупции. Как только возникнет подозрение — он перестанет быть другом», — сказал Порошенко.

Далее Порошенко стал обвинять Зеленского в связях с Россией, некомпетентности и коррупции.

«Вы — красивая обёртка, а внутри — соратники Азарова, пятая колонна и беглецы», — сказал Порошенко.