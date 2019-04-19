Киев, 19 апреля, 2019, 19:23 — ИА Регнум. Вместо одного вопроса кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский задал своему оппоненту, действующему главе государства Петру Порошенко сразу серию вопросов. Дебаты проходят сегодня, 19 апреля, на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Порошенко

«Почему Украина является самым бедным государством при том, что её президент — самый богатый? Почему поджигателя магазина Рошен нашли за 4 часа, а убийц Шеремета не могут найти несколько лет? Почему не наказаны сторонники Януковича? Сколько вам занесли за Роттердам+? Почему не снята депутатская неприкосновенность? Почему никто не наказан за котлы в Дебальцево и Илловайск?» — спрашивал Зеленский частично на русском, частично на украинском языке.

Задав целую серию вопросов, Зеленский предложил Порошенко выбрать один вопрос из списка и ответь.

Ничего внятного Порошенко не ответил, а лишь начал обвинять Зеленского в слабости, зависимости от России, и других вымышленных грехах.