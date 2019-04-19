Киев, 19 апреля, 2019, 19:21 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко в ходе предвыборных дебатов призвал своего оппонента Владимира Зеленского рассказать украинцам, что он «собирается делать как президент воюющей страны».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

«Мы стоим перед вызовами, которые требуют от президента мужества и силы, международного опыта. Как кандидат в президенты собирается удерживать международную коалицию, которую мы удерживали пять лет?» — сказал Порошенко.

Он отметил, что в 2014 году, когда «страна нуждалась в силах всех волонтёров и добровольцев», Зеленский «прятался от повесток, когда его вызывали в военкомат».

По мнению Порошенко, Украина не может позволить себе «слабого главу государства, который не сможет ответить Владимиру Путину» — именно таковым, по его мнению, является Владимир Зеленский.