Киев, 19 апреля, 2019, 19:14 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский в ходе своего вступительного слова на дебатах, которые проходят сегодня, 19 апреля, на стадионе «Олимпийский», заявил, что в 2014 году Украина почти единогласно выбрала Порошенко в качестве президента страны.

Цитата из к/ф Слуга народа. реж. Алексей Кирющенко. 2015. Украина Владимир Зеленский в роли Василия Голобородько

Зеленский признался, что сам он голосовал именно за Порошенко. Но теперь он считает, что он и остальные граждане Украины совершили серьёзную ошибку.

По словам Зеленского, ошибка заключается в том, что голосовали граждане за одного Порошенко, а выбрали совсем другого. По сути шоумен обвинил Порошенко в двуличии и двойных стандартах.

Экономика Украины рухнула, тогда как Порошенко обещал возрождение, война в Донбассе продолжается до сих пор, а Порошенко обещал завершить её за две недели после выборов. Порошенко обещал дать жесткий ответ Владимиру Путину, но на деле «передает приветы» в Москву вместе с Виктором Медведчуком.

Про себя Зеленский прямо сказал, что он политиком не является, а он — это «результат политики Порошенко» за последние пять лет.