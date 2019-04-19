Киев, 19 апреля, 2019, 19:06 — ИА Регнум. На стадион «Олимпийский» в Киеве продолжают собираться зрители. По состоянию на 18.30 очереди стали значительно меньшими. Людей пропускают через рамки металлоискателя, им приходится пройти многоуровневую проверку правоохранителей.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Украинская полиция

Так, на подходе к рамкам их обыскивают на наличие запрещенных предметов и веществ. Правоохранители не пропускают людей в состоянии алкогольного опьянения. В 18.45 контрольные пункты пропуска на стадион будут закрыты.

Все билеты на дебаты распространены. При входе на стадион нужно предъявить бумажный билет, система не считывает электронные билеты. Также силовики предупреждают о запрете покидать контрольные пункты пропуска до завершения дебатов. По всей видимости, силовики хотят обеспечить комфортный выход со стадиона кандидатов в президенты, которые продолжат дебаты на Общественном телевидении.

У стадиона дежурит 20 карет «скорой помощи».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве запланированы дебаты кандидатов в президенты Украины Порошенко и Зеленского. Для охраны общественного порядка на стадионе и вокруг него привлечено более 10 тыс полицейских.