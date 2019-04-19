Киев, 19 апреля, 2019, 19:05 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Пётр Порошенко нарушил первоначальную договоренность и покинул свою половину стадиона «Олимпийский», и перешёл на сторону, которая по первоначальной договорённости была отведена Владимиру Зеленскому.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выступление Петра Порошенко

Зеленский был явно не готов к такому развороту событий и не ожидал его. Пока Порошенко и его команда переходили стадион, Зеленский предложил похлопать тем, кого свезли на стадион «на автобусах».

Когда Порошенко поднялся на сцену, кандидаты пожали друг другу руки.

Дебаты начались. Первым слово дали Зеленскому.