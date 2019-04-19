Оглашен регламент дебатов Порошенко с Зеленским
Киев, 19 апреля, 2019, 19:01 — ИА Регнум. Один из ведущих дебатов кандидатов в президенты Украины Андрей Куликов огласил регламент мероприятия на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
(сс) FunkyFocus
Время пошло!
По словам Куликова, каждый из кандидатов будет иметь по пять минут для вступительного слова.
Затем последует обмен вопросами между кандидатами. На то, чтобы задать вопрос у кандидата будет одна минута, на то чтобы ответить — четыре минуты. Сколько именно будет вопросов Куликов не уточнил.
После взаимных вопросов кандидатам снова дадут по 5 минут на заключительное слово каждому. Затем ещё по 30 секунд на финальные реплики
По результатам жеребьёвки выступать первым будет Зеленский.