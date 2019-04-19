Тула, 19 апреля, 2019, 18:55 — ИА Регнум. ДТП с участием грузовой «ГАЗели» и «КамАЗа» произошло днём 19 апреля на трассе М4 «Дон» в Тульской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

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По информации ведомства, авария произошла около 16:25 на 297-м километре автотрассы в Ефремовском районе.

В свою очередь, пресс-секретарь регионального МВД, на которого ссылается РИА Новости, сообщил, что большегруз столкнулся с «ГАЗелью» и «КамАЗом», проводившими ремонтные работы. В результате столкновения автомобили загорелись.

По данным агентства, в ДТП погиб водитель «ГАЗели», один дорожный рабочий пострадал.

К месту аварии были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая помощь. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.