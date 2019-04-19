Киев, 19 апреля, 2019, 18:53 — ИА Регнум. Действующий президент Украины Пётр Порошенко, который пытается переизбраться на второй срок, прибыл на стадион «Олимпийский» в центре Киева, где должны состоятся его дебаты с шоуменом Владимиром Зеленским.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

Порошенко прибыл в сопровождении своей семьи и большого числа охранников. Поле стадиона разделено на две равные части — одну из них занимают сторонники Зеленского, вторую — сторонники Порошенко. При этом «сторонников» Порошенко явно больше.

Также довольно много зрителей находятся на трибунах стадиона.