Новосибирск, 19 апреля, 2019, 18:31 — ИА Регнум. Генеральный директор регионального оператора по обращению с ТКО в Новосибирской области — ООО «Экология-Новосибирск» — Лариса Анисимова прокомментировала информацию о том, что в ходе прокурорской проверки исполнения законов при начислении и взимании с граждан платы за коммунальную услугу были выявлены 26 нарушений законодательства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) cocoparisienne Пакет с мусором

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Лариса Анисимова рассказала, что на территории региона 306 тысяч частных домовладений. 224 тысячи индивидуальных жилых домов уже обслуживается региональным оператором. Но начисления проводятся не по всем, потому что, в отличие от многоквартирных домов, в данном случае нет установленной законом обязанности предоставлять сведения. Житель сам обязан обратиться к региональному оператору и предоставить свои персональные сведения. По частному сектору заключены всего 22 тысячи договоров на вывоз мусора. По словам Анисимовой, совместно с органами исполнительной власти региона было принято решение разослать пробные квитанции, чтобы побудить жителей области заключать договоры с регоператором.

«Мы понимали, что это вызовет шквал недовольства, и мы до сих пор его «переварить» не можем, — сказала руководитель регоператора сегодня, 19 апреля, на заседании комитета Законодательного собрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам. — На прошлой неделе нам вынесено предостережение прокуратуры — все пробные начисления мы ликвидировали. Но у собственников есть возможность к нам обратиться и подать о себе данные».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сотрудники прокуратуры Новосибирской области в ходе проверки исполнения управляющими организациями и региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами законов при начислении и взимании с граждан платы за коммунальную услугу, выявили 26 нарушений законодательства, внесли 23 представления и возбудили одно дело об административном правонарушении. В ведомстве рассказали о незаконно начисленной плате за вывоз ТКО; взимании платы за вывоз ТКО, рассчитанной исходя из квадратных метров общей площади жилого помещения, а не с человека, как предусмотрено законодательством, и так далее.