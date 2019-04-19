Москва, 19 апреля, 2019, 18:47 — ИА Регнум. Дебаты кандидатов на пост президента Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко на стадионе не имеют аналогов в мировой политике, считает член Совета Федерации Франц Клинцевич. Об этом он заявил 19 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«В любом случае, когда собирается такое количество людей, то всегда тревожно с точки зрения безопасности, — сказал Клинцевич. — В последнее время при такой вседозволенности была ослаблена работа спецслужб и правоохранительных органов».

Кроме того, сенатор призвал не забывать такой фактор, как наличие украинских радикалов и националистов, среди которых всегда может найтись «несколько идиотов», которые могут «что-то готовить».

«Но я всё-таки вернулся бы к оптимизму, и, глядя на то, каким образом правоохранительные органы работают, количество представителей спецслужб и сотрудников полиции [на стадионе] достаточно, чтобы там не было склок», — сказал сенатор.

Клинцевич также отметил, что мероприятие на стадионе не имеет никакого отношения к реальной политике.

«Во-первых, это уже на выборный процесс не повлияет, — сказал Клинцевич. — Люди идут не слушать кандидатов и определиться, а потому, что это интересно. В мировой политике аналогов происходящему нет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля стали известны имена ведущих дебатов между кандидатами в президенты Украины — Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, которые пройдут сегодня, 19 апреля, на стадионе «Олимпийский». Модерировать дебаты будут глава информационной службы телеканала ICTV Елена Фроляк и известный на Украине журналист, ведущий политических ток-шоу Андрей Куликов.