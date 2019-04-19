Киев, 19 апреля, 2019, 18:15 — ИА Регнум. На дебатах между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся на НСК «Олимпийский» сегодня, 19 апреля, в 19:00, ожидается присутствие около 60 тысяч человек, а безопасность мероприятия будут обеспечивать 10 тысяч правоохранителей.

Ренато Гаттузо. Толпа. 1960

Об этом информирует пресс-служба МВД Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

В настоящий момент полиция пытается справиться со сложной транспортной ситуацией на въезде в столицу Украины, заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

В связи с проведением дебатов между кандидатами на пост президента на НСК «Олимпийский» на въезде в столицу наблюдается сложная транспортная ситуация, людей привозят со всей страны. Полицейские работают над ее решением. Просим водителей относиться с пониманием», — сказал силовик.

Общественная сеть «Опора», наблюдающая за выборами, сегодня же заявила о поступлении информации из регионов об организации некоторыми райгосадминистрациями довоза людей в Киев на НСК «Олимпийский».

Как сообщил журналистам аналитик «Опоры» Александр Клюжев, накануне наблюдателю удалось проверить «на уровне двух райгосадминистраций Ивано-Франковской области, что они действительно являются теми провайдерами информации о выезде людей на эти неофициальные дебаты как формы предвыборной агитации и в пределах своей деятельности».

«С точки зрения предотвращения возможных злоупотреблений административным ресурсом мы обращаемся к представителям органов власти с просьбой разъяснить источники финансирования и вовлеченность в поддержку того или иного кандидата при организации и транспортировке избирателей», — подчеркнул эксперт, отметив, что наблюдателям не было объявлено, в пользу какого кандидата организуется эта поездка.

ИА REGNUM напоминает, что накануне министр внутренних дел Украины Арсен Аваков также заявил, что на этих дебатах ожидается присутствие до 60 тыс. человек, граждан Украины, «которые придут послушать и поддержать своих кандидатов.

«Эта ситуация достаточно напряженная и требует большого внимания к безопасности… Будет заполнена вся фан-зона. Мы будем безопасно размещать потоки людей. Конечно, будет проверка на металлоискателях и обзор. И я прошу всех с пониманием отнестись к мерам безопасности», — добавил глава ведомства.