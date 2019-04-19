Москва, 19 апреля, 2019, 18:03 — ИА Регнум. В Москве 19 апреля по состоянию на 17:50 пробки достигли 8 баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Дарья Антонова ИА REGNUM Московские пробки

По классификации сервиса, данному уровню загруженности дорог присваивается статус «многокилометровые пробки».

Интерактивная карта показывает затруднения в центре Москвы, на Садовом кольце, ТТК, МКАД, а также на выездах из города. Загружены Ленинский проспект, Профсоюзная улица, Волоколамское шоссе. Согласно прогнозу, пробки начнут ослабевать примерно с 20:00.

Как сообщало ИА REGNUM, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы прогнозировал пробки в столице во второй половине дня. Причины — наступление дачного сезона, последний день трудовой недели и хорошая погода.