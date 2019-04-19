Москва, 19 апреля, 2019, 17:41 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена проверить обоснованность резкого роста цен на автобусное сообщение, зафиксированного в российских регионах. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Плата за проезд в автобусе

Как отмечается, в ФАС поступили многочисленные жалобы от граждан на резкий рост стоимости проезда в общественном транспорте на городских и межмуниципальных маршрутах.

В связи с этим глава ведомства Игорь Артемьев поручил региональным управлениям ФАС во взаимодействии с местными властями проанализировать рынок на предмет роста цен сверх уровня инфляции и установить причины такового.

Сообщается, что при выявлении признаков нарушения законодательства ФАС будут приняты «меры антимонопольного реагирования».