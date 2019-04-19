Калуга, 19 апреля, 2019, 17:32 — ИА Регнум. В Калужской области приступили к подготовке к отопительному сезону 2019 — 2020 годов. На проведение подготовительных мероприятий из регионального бюджета выделено 246 млн рублей, сообщает 19 апреля корреспондент ИА REGNUM по информации Государственной жилищной инспекции области.

Admoblkaluga.ru Начальник Государственной жилищно инспекции Калужской области Алексей Дулишкович выступил на всероссийском совещании.

Между тем, в ведомстве подвели итоги прохождения муниципалитетами отопительного сезона 2018 — 2019 годов. Готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики на начало отопительного сезона по основным показателям составляла 98,9%, все муниципалитеты обеспечили стопроцентную готовность котельных, жилищный фонд был готов к приему тепла.

«В период отопительного сезона работа по контролю за эксплуатацией жилищного фонда в муниципальных образованиях была продолжена в плановом порядке, кроме того, осуществлялись внеплановые проверки по обращениям граждан. С целью ликвидации убыточных котельных, сокращения протяженности изношенных тепловых сетей, снижения платежей и повышения комфортности условий проживания граждан проходили мероприятия по переводу малоэтажных жилых домов на поквартирное теплоснабжение. В текущем году завершаются работы в 12 поселениях области по переводу 80 малоэтажных домов на поквартирное теплоснабжение от бытовых газовых котлов», — заявил руководитель Государственной жилищной инспекции Калужской области Алексей Дулишкович.

Напомним, что в целях сокращения числа случаев остановок котельных и водозаборов по причине отключения электроснабжения министерством строительства и ЖКХ региона в 2018 году было закуплено 24 резервных источников питания мощностью от 50 до 315 кВт, из которых шесть стационарных и 18 передвижных. Существующий в Калужской области аварийно-технический запас материальных ресурсов сформирован в полном объеме и регулярно пополняется. При потребности муниципальных образований на отопительный период 2018 — 2019 годов в 2216,5 т твердого топлива в областном аварийном запасе имелось 278,6 т угля.