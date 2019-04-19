Луга , Ленинградская область, 19 апреля, 2019, 17:40 — ИА Регнум. Лужский историко-краеведческий музей принял в дар от гражданина Германии 15 фотографий военного времени, которые хранились в его семейном архиве. Дед Ульриха Вайста — солдат вермахта Стефан Вайст — находился в Луге с февраля по апрель 1943 года. Он остался жив и после войны прожил до 1977 года, работал столяром.

Https://vk.com/public94488720 Фотографии, переданные музею в Луге

Теперь его внук, житель немецкого города Реклинхаузен, решил передать российскому музею фотографии Луги времен оккупации города гитлеровскими войсками.

«Я счастлив, что сегодня мы мирно живем вместе. Теперь я хочу помочь вам документировать историю города этими фотографиями. Мой дедушка привез фотографии с войны. Я надеюсь, что вы найдете место для них в вашем музее или архиве», — сообщил Ульрих Вайст сотрудникам музея.

Гость из Германии передал музею полтора десятка черно-белых снимков размером 6 на 9 см.

«Они были сделаны в 1943 году, однако поражает уникальное качество снимков. На многих из них легко узнаваемы городской сад и лужские церкви, также есть жанровые и групповые снимки. На обратной стороне, аккуратным, почти каллиграфическим почерком, синими чернилами указаны даты и место съемки — Luga», — рассказали в Лужском музее.

Ульрих Вайст признался лужским музейщикам, что очень болен и для него передача фотографий из семейного архива в Россию — долг, который он должен выполнить для сохранения памяти о войне.

На странице музея в соцсети пользователи спрашивают, когда можно будет увидеть фотографии. «Нужно эти фотографии оформить и принять в фонд музея, а после этого мы обязательно их опубликуем», — ответили музейщики. Фото войдут в состав экспозиции.

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Как отмечает ИА REGNUM, в 1941 году под Лугой шли тяжелые оборонительные бои. Лужский оборонительный рубеж позволил на полтора месяца задержать фашистов и не дал им возможности с ходу штурмовать Ленинград, благодаря чему войска Красной армии смогли подготовиться к длительной защите города на Неве.

Луга и Лужский район были оккупированы немецко-фашистскими захватчиками, но не покорились врагу. В лесах под Лугой развернулось массовое партизанское движение, а сам город получил славу столицы партизанского края.